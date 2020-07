Quem fica sem contrato ao fim da temporada?

No dia 30 de junho, como normalmente a temporada europeia já se encerrou, muitos contratos chegam ao fim. Neste ano, com a pandemia de coronavírus Covid-19, alguns vínculos foram estendidos por mais alguns meses, mas mesmo assim não vão ser renovados, outros nem isso.

Para terminar a temporada, alguns clubes optaram por uma pequena extensão em alguns contratos, como aconteceu com o atacante Willian, do Chelsea. O vínculo do brasileiro foi renovado para o fim da temporada inglesa.

Nesta quarta-feira, 1º de julho, muitos jogadores já estão livres no mercado para serem contratados sem custo e, ao fim das temporadas, outros nomes entram para esta lista, veja alguns deles:

EDINSON CAVANI

O maior artilheiro da história do PSG não foi um dos jogadore que fizeram acordo para a sequência da temporada e, desta forma, não veste mais a camisa do clube francês.

A partir de julho, portanto, o uruguaio fica livre no mercado. A tendência era de que o Atlético de Madrid fosse tentar a contratação do atacante, algo que já quis no início do ano, mas o clube, segundo a imprensa europeia, desistiu do contratação. Outro possível destino para Cavani pode ser a Roma.

ZLATAN IBRAHIMOVIC

O sueco chegou ao Milan no final de 2019, com o contrato válido por apenas seis meses, com opção de renovar por mais um ano. No entanto, o clube e o jogador não entraram em acordo quanto aos valores e estenderam o vínculo apenas até o final de agosto, para que Ibra possa disputar o resto da temporada.

THIAGO SILVA

Depois de muitas especulações sobre o futuro do zagueiro após o final do contrato com o PSG, o clube anunciou que o brasileiro fica até em Paris até o fim de agosto, para disputar o restante da temporada.

Ao final deste período, porém, Thiago ainda não sabe para onde vai. Mesmo com o desejo do Fluminense, o zagueiro ainda pretende seguir na Europa por mais algum tempo.

WILLIAN

O atacante teve seu contrato renovado pelo Chelsea até o fim das competições inglesas - Premier League e FA Cup -, mas não deve mais disputar a Liga dos Campeões. Assim, após o término da temporada inglesa, o brasileiro é mais um a ficar livre no mercado e ainda sem um forte candidato a contratá-lo.

DAVID SILVA

O espanhol, depois de dez anos, vai deixar o Manchester City. O contrato do meia deveria acabar ao final de junho, mas, assim como outros, foi estendido para que ele possa disputar o resto da temporada.

Silva recebeu proposta do Al-Duhail, do Qatar, segundo o Mirror, e a tendência é de que siga para lá, para jogar com Mario Mandzukic.

MARIO GOTZE

A promessa alemã, que fez o gol do título da Copa do Mundo de 2014, não terá seu contrato renovado com o Borussia Dortmund, onde é reserva.

O meia já está em declínio há algum tempo e foi liberado para buscar um novo clube, mas ainda não tem propostas concretas e deixa o destino em aberto.

JOE HART

O goleiro inglês, por muito tempo titular da seleção, chegou ao final de seu contrato com o Burnley e não tem nenhuma proposta.

Sem pensar em aposentadoria, o goleiro de 33 fez uma apelo, em entrevista, para que algum clube lhe dê uma chance. Tenho um momento para ver as oportunidades e olhar à frente. Para um goleiro, sou jovem e mais jovem ainda na idade mental, porque só quero estar debaixo do gol e que chutem bolas. Não tenho a ilusão de que o Real Madrid me chame para tirar o lugar de Courtois, mas claro que há muito por vir. Só necessito que alguém acredite em mim, e devolverei essa fé”, disse.

O arqueiro ainda garantiu que, mesmo tendo passado o último ano e meio na reserva, ainda está em condições de jogo.

PEDRO

O atacante espanhol não vai renovar seu contrato com o Chelsea, depois de cinco anos no clube inglês.

Pedro deve assinar com a Roma, apesar de ter tido proposta de outros times, como Juventus, Valencia, Real Bétis e Sevilha.

JAN VERTONGHEN

O belga também não vai renovar o vínculo com o Tottenham, mas foi mais um a ter extensão contratual para a sequência da temporada. Depois disso, o zagueiro vai deixar o time inglês, depois de oito anos.

JEMERSON

O zagueiro não vai renovar o contrato com o Monaco e, com o encerramento da Ligue 1 por conta da pandemia, também não vai ter extensão.

Desde a mudança de técnico, o brasileiro já vinha perdendo espaço no clube. O jogador já despertou interesse em alguns times, mas não teve nenhuma proposta oficial.