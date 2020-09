Cavani, o plano B da Juventus caso não consiga Suarez

Apesar de Edinson Cavani já ter descartado a Juventus por causa de seu passado no Napoli, o clube de Turim ainda tem seu nome na agenda. Ele seria a alternativa para caso não consigam contratar Luis Suárez.

A 'Vecchia Signora' está buscando um centroavante e tem Luis Suárez é como a principal opção, mas quer garantir que Pirlo terá as peças necessárias para continuar a raspar na Serie A. Por isso, 'TuttoSport' afirma que a diretoria tem o outro uruguaio como plano B.

Cavani está livre após deixar o PSG e tem rumores apontando para um futuro no Grêmio. O presidente do clube gaúcho negou as especulações, que não perderam força desde então.

Segundo 'La Gazzeta dello Sport', a tendência é de que não seja necessário usar o plano B. O jornal afirma que a Juventus já chegou a um acordo com Luis Suárez, que fará os procedimentos para obter o passaporte italiano na próxima semana.

Ainda faltaria chegar a um acordo com o Barcelona, último passo antes de garantir a assinatura da principal opção. Suárez não faz parte dos planos de Koeman e espera-se que tenha uma saída do Camp Nou facilitada.