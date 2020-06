Cavani pensa em seu futuro... enquanto tosquia ovelhas

O atacante uruguaio Edinson Cavani, que encerra seu contrato com o Paris Saint-Germain em 30 de junho, passa suas horas de aposentadoria em sua terra natal Salto, fazendo trabalhos de campo, como capinar ou tosquiar ovelhas.

Se, há alguns dias, ele publicou um vídeo em sua conta do Twitter no qual, vestido com roupas do campo, ele capinava com uma foice na mão, com a frase "Trabalhando abdômens oblíquos", nesta segunda-feira ele postou outra imagem inédita: ele foi visto tosquiando uma ovelha.

O presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), Ignacio Alonso, compartilhou o vídeo publicado pela 'Central Lanera Uruguaya' e escreveu "Grande Cavani. Segure a ovelha e a lã do Uruguai para todos!".

No vídeo, você pode ver o internacional uruguaio com a ovelha enquanto alguém brinca com ele no fundo: "Cavani, não vai cortar suas orelhas, irmão, não corte suas orelhas".

Edinson Cavani chegou ao Uruguai em 19 de março, 6 dias após a declaração de emergência sanitária pelo COVID-19 no Uruguai, para cumprir o isolamento em sua casa em Salto (noroeste do Uruguai), após o PSG suspender o treinamento.

O nome de Cavani (33 anos), artilheiro da história do PSG, onde passou sete temporadas, é um dos que aparecem com mais frequência nos rumores do mercado europeu de futebol e até neste domingo o ex-atacante do PSG e do Real Madrid, Nicolas Anelka, disse que o clube francês não deve deixar o uruguaio sair.

"Deixar Cavani ir seria um grande erro", disse Anelka em uma intervenção nas redes sociais, na qual acrescentou que "ainda é um '9' como não há mais", que ele marca gols e será útil ", aconteça o que acontecer".