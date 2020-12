Cavani pode ser suspenso por racismo após post no Instagram?

Mesmo com a boa vitória de virada do Manchester United sobre o Southampton, por 3 a 2, o atacante Edinson Cavani, que marcou dois gols na partida, não teve um final de semana tão tranquilo.

Após o confronto, o uruguaio foi agradecer a um amigo que havia lhe elogiado, nos stories de sua conta no Instagram, mas utilizou um termo que pode ser interpretado como racista.

Ao ser elogiado pelo compatriota, Cavani agradeceu publicamente utilizando a expressão "gracias, negrito". Ao ser informado da conotação negativa da palavra, deletou o post. Mas a confusão já estava armada.

Ainda que o atacante já tenha pedido desculpas, segundo informações oficiais, divulgadas pela Federação Inglesa de Futebol, a entidade está analisando o caso para determinar uma possível punição ao jogador.

A compreensão do caso é de que Cavani estava agindo de uma maneira amigável em relação ao compatriota: a defesa do jogador alega que no Uruguai, tal termo não tem uma conotação negativa, como acontece em países de língua inglesa, e sim é utilizado como uma expressão de afeto.