Cavani precisa ficar de quarentena e sua estreia pode ser... contra o PSG!

A estreia de Cavani pode acontecer contra o PSG no Parc des Princes. O uruguaio, que é o novo jogador do Manchester United, terá de passar 14 dias de quarentena e a partida contra os parisienses é o mais próximo que pode estar.

Diversos meios de comunicação noticiaram que o uruguaio chegou à Inglaterra no dia 5 de outubro, podendo sair da quarentena apenas no dia 19, um dia antes do confronto da Liga dos Campeões. O problema, caso Solskjaer queira usá-lo, é que ele teria treinado com seus companheiros apenas uma vez.

Então, qual data é mais plausível para que ele entre em campo? Em 24 de outubro, quando os 'red devils' vão enfrentar o Chelsea na Premier League. Nessa altura, Edinson já terá acumulado alguma experiência com o grupo ao qual acaba de ingressar.

Obviamente, a estreia que mais faísca teria seria se Cavani enfrentasse o PSG. A bola está no telhado do seu treinador, que, nos últimos jogos, tem escalado Ighalo ou Martial no ataque. Ele fará sua estrela estreiar o quanto antes?

Cavani está bastante ansioso por isso. Em uma mensagem postada em sua conta oficial no Twitter, ele disse suas primeiras palavras no clube. “Muito feliz por fazer parte deste grande time e com vontade de vestir essa linda camisa”, transmitiu o jogador aos seus seguidores.