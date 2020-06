"Cavani quer jogar na Espanha"

Contrato de Edinson Cavani com o PSG acaba neste mês. AFP

Ander Herrera, companheiro de Edinson Cavani no PSG, confirmou que o 'Matador' é uma loucura para jogar na Espanha. Ele ficou a um passo do Atlético no mercado de inverno e os rojiblancos continuariam interessados ​​no atacante.