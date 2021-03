Cavani será do Boca Juniors depois do Manchester United, garante jornal

Depois de confirmado que Cavani deixaria o Paris Saint-Germain, o Boca Juniors foi um dos times que surgiram como interessados no centroavante. Esse desejo continua vivo; e é mútuo.

Segundo 'Olé', o uruguaio já decidiu que quer atuar no gigante da Bombonera quando seu vínculo atual chegar ao fim. A informação se baseia em conversas da reportagem com o entorno do jogador.

"Em julho, está no Boca. Essa é a ideia", disse a fonte ao jornal argentino. Vale lembrar que o contrato de Cavani com o Manchester United tem fim previsto para 30 de junho de 2021.

O ex-jogador Riquelme, hoje dirigente do Boca, seria o grande influenciador para a negociação e estaria trabalhando insistentemente para garantir a chegada do atacante.

Aos 34 anos, Cavani atuou em 25 jogos nesta primeira temporada com o time inglês, foi titular 13 vezes, marcou sete gols e deu duas assistências.