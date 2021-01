Cavani punido por racismo após post no Instargram

Mesmo após a boa vitória de virada do Manchester United sobre o Southampton, por 3 a 2, no final de novembro, o atacante Edinson Cavani, que marcou dois gols na partida, acabou se complicando. Após o confronto, o uruguaio foi agradecer a um amigo por um elogio, nos stories de sua conta no Instagram, mas utilizou um termo que foi interpretado como racista. Agora, ele recebeu sua punição e foi suspenso por três partidas, além de levar um multa.

Ao ser elogiado pelo amigo e compatriota, Cavani agradeceu publicamente utilizando a expressão "gracias, negrito". Ao ser informado da conotação negativa da palavra, deletou o post. Mas a confusão já estava armada.

É verdade que o atacante pediu desculpas, segundo informações oficiais, divulgadas pela Federação Inglesa de Futebol, mas, mesmo assim, a entidade analisou o caso e concluiu que o jogador deveria ser punido.

Na época do post, a FA publicou uma nota afirmando que o atacante seria acusado de má conduta por ter contrariado as regras da entidade. "Um comentário postado na página Instagram do jogador do Manchester United FC foi insultuoso e/ou abusivo e/ou impróprio e/ou trouxe descrédito ao jogo", dizia a publicação. Prontamente, os Red Devils se manifestaram em defesa do uruguaio, mas mesmo assim, ele foi punido.

Cavani acabou suspenso por três partidas, além de levar uma multa no valor de 100 mil libras, o que equivale a R$ 710 mil na cotação atual. Confira aabixo quais partidas o atacante uruguaio irá desfalcar o Manchester United.

Para a defesa do jogador, Cavani agiu de maneira amigável em relação ao compatriota e tal termo não tem uma conotação negativa, como acontece em países de língua inglesa, e sim é utilizado como uma expressão de afeto.

"A mensagem que eu postei após o jogo de domingo era uma resposta afetuosa direcionada a um amigo, o agradecendo pelos elogios depois do jogo." desculpou-se o jogador. "A última coisa que eu quis fazer era ofender alguém. Sou contra o racismo e assim que fiquei sabendo que a mensagem pode ser mal interpretada, logo a apaguei. Gostaria de me desculpar."

Mesmo assim, ele foi julgado e punido. Em 2011, Luis Suárez, ainda no Liverpool, foi suspenso por oito jogos por utilizar o mesmo termo em direção à Patrice Evra, durante discussão em duelo da Premier League. O contexto da situação, porém, era evidentemente diferente.