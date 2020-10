Cavani relembra sua briga com Messi: "Sou muito cabeça quente"

Após confesssar que não se entendia com Neymar no PSG, Edinson Cavani continuou sua conversa com a 'ESPN' para lembrar aquela discussão que teve com Leo Messi durante um amistoso entre Argentina e Uruguai em 2019.

“Sou muito cabeça quente quando me dizem coisas que machucam. São coisas que acontecem em campo. Às vezes, as palavras machucam”, lembrou o atacante uruguaio.

E acrescentou: "Às vezes essas coisas me incomodam e é aí que fico zangado com essas coisas. Foram palavras cruzadas, o futebol continua e as coisas continuam e tudo termina aí".

"São coisas que ficam no campo. Não só Messi gritava coisas para mim e eu era um santo em campo. Fiquei com raiva e também devo ter dito coisas para ele, tive meu momento, fiquei com raiva. Mas acabou tudo aí", disse o novo jogador do Manchester United.