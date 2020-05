Cavani se afasta do Atlético e aceitará a oferta da Inter

Se apenas algumas horas atrás se falou do grande interesse do Newcastle em Edinson Cavani, neste domingo o jornal 'L'Équipe' coloca o futuro do jogador uruguaio na Itália.

Aparentemente, o destino mais provável para o veterano de 33 anos não é outro senão a Inter de Milão, acabando também com as chances de Cholo Simeone ter o craque no Atlético de Madrid.

Os italianos apresentaram uma oferta de três anos pelo artilheiro, fator decisivo para um Cavani que deseja garantir seu futuro devido à sua avançada idade e cuja intenção é permanecer em uma Liga Europeia competitiva para disputar sua última Copa do Mundo e continuar aproveitando a Liga dos Campeões.

A mídia mencionada menciona Cavani como o substituto ideal na Inter antes da partida iminente do argentino Lautaro Martínez, que não para de soar em rumores para vestir a camisa do Barcelona.

Os jornalistas Julien Laurens e Fabrizio Romano endossam a hipótese: "A Inter está em contato com o entorno de Edinson Cavani há semanas, considerando uma oportunidade interessante, independentemente de como Lautaro Martínez concorda com o Barça".

"Conte o quer há anos, ele sonhava com isso na Juventus no passado e aceitaria sem pensar duas vezes, mas é necessário lidar com as altas demandas econômicas que a Inter demandará", disse Romano ao 'The Guardian'.