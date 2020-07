Cavani também recusa o projeto de Beckham

Depois de sete anos no PSG, Cavani está livre como um passarinho. O uruguaio, que está descansando em Salto, sabe que deve definir o seu futuro em breve.

Após a sua etapa em Paris, o charrúa decidiu continuar no futebol europeu e por isso teria recusado a oferta do Inter Miami. De acordo com o 'Republic World' o atacante disse não a David Beckham.

A citada fonte aponta que a Roma é a principal opção do uruguaio, embora não se possa descartar o Atleti nem a Juventus. Assim como Cavani, Willian também teria recusado uma oferta de 111.000 euros por semana do Miami.