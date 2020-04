VÍDEO: jogadores do PSG vivem quarentena com futuro incerto

Em meio à crise do coronavírus, o PSG se prepara para um futuro incerto. De acordo com o diário 'AS', o time de Paris poderá perder até 215 milhões de euros se nem o Campeonato Francês nem a Champions League voltarem.

Será necessário se adaptar financeiramente e pensar, dentro desse contexto, como agir diante do mercado da bola. Por isso, e por outros motivos, a temporada 2020/21 promete grandes mudanças no Parque dos Príncipes.

Com até nove jogadores cujos contratos expiram em 30 de junho, seja por empréstimo ou por vínculos contratuais, o técnico Thomas Tuchel aguarda uma grande reestruturação no elenco.

Cavani, Thiago Silva e Kurzawa são alguns dos nomes que podem vestir uma nova camisa após esta temporada, mas enquanto o vírus mantém as incertezas do futuro, os jogadores seguem tentando manter a forma física e vivendo uma quarentena caseira.