Quais jogadores do PSG ficam sem contrato no meio do ano?

Assim como na maioria dos países, o futebol segue cheio de indefinições na França. Mas para o PSG, as incertezas vão muito além da volta da Ligue 1 e de possíveis cortes nos salários dos atletas. O clube terá uma reformulação em seu elenco, mas ainda não sabe como a próxima janela de transferências vai funcionar. Ao todo, quatro jogadores da equipe estão em fim de contrato e podem deixar Paris em breve.

Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier e Layvin Kurzawa são os nomes com contrato prestes a expirar. A saída do atacante uruguaio já parece certa, já que com Thomas Tuchel no comando ele não deve ter muitas oportunidades com Neymar, Mbappé e Icardi no ataque - o argentino deve ser realmente comprado pela equipe.

Em janeiro, Cavani esteve perto de se juntar ao Atlético de Madrid, mas as conversas não avançaram. Agora, além do Napoli, clube que revelou o uruguaio ao primeiro escalão europeu, diversas equipes da América do Sul estão de olho no centroavante, como Boca Juniors e o São Paulo de Lugano.

Após oito temporadas em Paris, Thiago Silva também começa a pensar em seu futuro longe da França. O zagueiro já manifestou interesse em retornar ao Fluminense, clube que o revelou para o futebol, mas também vê com carinho um possível retorno ao Milan.

Os laterais também estão em situação parecida. Meunier foi especulado no Borussia Dortmund, embora tenha negado qualquer negociação e já tenha manifestado seu desejo em ficar na equipe. O mesmo acontece com Kurzawa, que é observado de perto pelo Sevilla e pelo Arsenal.

Como o contrato dos jogadores acaba ao final da temporada 2019/2020, os quatro podem sair de graça no meio do ano. Para o PSG a vantagem seria a economia feita na folha salarial. Mas além deles, Di Maria e Mbappé estarão em situação semelhante em breve. O contrato dos jogadores termina em 2022 e o jovem francês é especulado há algum tempo no Real Madrid.

Ainda, existe a constante novela envolvendo o nome de Neymar e o Barcelona. O clube catalão tentou levar o craque brasileiro na última janela de transferências e promete voltar com tudo no meio do ano. O Real Madrid também segue de olho no brasileiro.

Portanto, os próximos meses serão decisivos para o PSG, que terá bastante trabalho pela para ajustar seu elenco para conquistar a tão sonhada Champions League.