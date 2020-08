Cavani volta ao 'Velho Continente' e fala sobre interesse do Benfica

O atacante uruguaio Edinson Cavani embarcou no domingo para a Europa e tudo parece indicar, segundo a imprensa, que seu próximo destino será Portugal onde vestirá a camisa do Benfica.

"Estamos conversando com o Benfica, sim, isso é verdade, houve reuniões. Mas também houve com outras equipes. Mas enfim, ainda não está definido, portanto, não posso dizer nada. No dia em que chegue a um acordo com uma equipe vocês vão saber", disse o artilheiro de 33 anos ainda no aeroporto.

"O Benfica é uma grande equipe que está sempre na Champions, que está sempre competindo e tem jogadores importantes. Muitos uruguaios já jogaram lá. Como pode não ser uma equipe que me atrai? Se existir a possibilidade de jogar lá ficaria encantado", completou.

Perguntado sobre se o treinador Jorge Jesus teria entrado em contato com ele, Cavani disse: "Não, ainda não. Mas se me telefonasse com certeza que falaria com ele e falarIamos um pouco de futebol. Depois, os contratos, os números são outras coisas que certamente também falarIamos, mas não teria mal nenhum em falar com o treinador. Vou para a Europa hoje e vou ver como tudo corre até lá e tratar de assinar e começar a próxima etapa da minha vida", concluiu.