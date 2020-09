VÍDEO: Cazares conta como está fisicamente para jogar pelo Corinthians

Reforço confirmado pelo Timão, o meia equatoriano de 28 anos vestirá a camisa 10 e reencontrará Otero, outro estrangeiro contratado recentemente junto ao Galo. O vínculo assinado com o clube paulista vale por apenas nove meses, até junho de 2021, quando a diretoria corinthiana decidirá se renova.

Confira trecho da primeira entrevista concedida pelo equatoriano Juan Cazares no Corinthians. O jogador participou do treinamento deste sábado e poderá usado pelo técnico Dyego Coelho na partida diante do Atlético-GO, na próxima quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena.