CBF decide alterar janela de transferências

Clubes da primeira divisão do futebol brasileiro foram informados sobre as decisões da CBF envolvendo a próxima janela de transferências, que terá novas datas.

Antes, o calendário previa o mercado para operações internacionais entre 1º e 31 de julho. O ajuste do calendário ainda deverá ser definido e comunicado às diretorias.

Segundo 'UOL Esportes', representantes de diversos clubes brasileiros participaram nesta quarta-feira de reunião com as autoridades nacionais do esporte e também aguardam informações sobre a retomada das competições.

A intenção é flexibilizar e aumentar a janela de transferências de jogadores do Campeonato Brasileiro para adaptar o mercado à situação inédita da pandemia, que impactou a temporada.