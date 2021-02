CBF divulga a Seleção do Brasileirão 2020

O Campeonato Brasileiro terminou com o título emocionante do Flamengo. O rubro-negro perdeu para o São Paulo, mas o empate sem gols entre Inter e Corinthians garantiu o título aos cariocas.

24 horas depois do encerramento da competição a CBF divulgou a 'Seleção do Campeonato' e escolheu Abel Braga como o melhor treinador. Antes do final do Brasileirão, BeSoccer PT divulgou a sua seleção da competição, levando em consideração apenas dados estatísticos.

Claudinho, meia do Red Bull Bragantino ainda foi eleito o melhor jogador e a revelação do Brasileirão.

Confira a Seleção do Brasileirão:

Goleiro: Weverton

Defensores: Fagner, Gustavo Gómez, Cuesta e Arana.

Meias: Edenílson, Gerson, Claudinho e Vina.

Atacantes: Marinho e Gabigol.