Ceará anuncia Guto Ferreira após Enderson pedir desligamento

Com a saída de Enderson Moreira, que pediu desligamento do Ceará, a diretoria alvinegra correu para definir o nome do novo comandante e acertou com Guto Ferreira, que assina contrato até o fim de 2020.

A novidade foi confirmada poucas horas depois de Enderson deixar o clube, em que disputou dez jogos, venceu seis e empatou quatro, com um aproveitamento de 73,3%. O agora ex-técnico do Ceará se aproxima de assinar com o Cruzeiro.

Com 56 anos, o novo treinador do Vozão tem carreira com títulos como Campeonato Catarinense de 2016 com a Chapecoense e Copa do Nordeste de 2017 com o Bahia.

Em 2018, também com o Bahia, foi campeão do Campeonato Baiano. No ano passado, foi campeão pernambucano com o Sport e treinado a equipe do Recife na campanha do acesso à Série A.

Segundo a diretoria do Ceará, Guto Ferreira chega a Fortaleza nos próximos dias, mas já falou sobre o novo desafio: “Estou muito feliz em ser escolhido pra tocar um projeto da magnitude do Ceará. O Vozão, que tem uma torcida tão calorosa e tão quente. Chego pensando grande. Em fazer um grande trabalho e que a gente possa ser feliz junto com o grupo de atletas vencedores”.

Além de Guto Ferreira, chegam ao Ceará o preparador físico Waldir Nogueira Junior e os auxiliares André Luís dos Santos e Alexandre Faganello.