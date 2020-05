Ceballos responde a rumor... e viraliza!

Dani Ceballos admite todos os rumores, exceto um, ou é o que pareceu pelo menos nas redes sociais. O meio-campista do Arsenal reagiu quando viu que um usuário o havia colocado em uma operação para desembarcar no Sevilla.

O rumor apontou que Ocampos poderia ir ao Real Madrid por Reguilón, Ceballos e 30 milhões de euros, uma operação que o próprio Ceballos desmentiu, negou e considerou impossível.

O jogador emprestado pelo clube merengue colocou um gif animado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no qual ele pode ser visto negando categoricamente com gestos corporais.

Ceballos não pensa em ir para o rival máximo do Betis, porque seu passado verde e branco é intocável e os fãs não o perdoariam.

O meio-campista, é claro, sabe do interesse da Juventus, ou do próprio Betis, se o Real não o quiser em sua equipe no próximo ano.