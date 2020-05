Ceballos sai em defesa de Bale: "Quem não confia nele que veja as finais da Champions"

Dani Ceballos será o protagonista de uma entrevista ao 'Deportes Cuatro' nessa quinta-feira. No entanto, em um teaser foi possível perceber que o meia defendeu Gareth Bale.

Nos últimos anos, os rumores colocam Gareth Bale fora do Real Madrid, e um dos principais destinos é a Premier League.

"É um campeonato que lhe calharia muito bem, mas é um jogador fundamental para o Real Madrid. Não nos esqueçamos de tudo o que deu ao clube. Quem não confia nele que veja as finais da Liga dos Campeões. Deu bastante ao clube", disse Ceballos.

Atualmente, Ceballos defende as cores do Arsenal, mas ainda sonha em triunfar no Bernabéu com a camisa branca.

"Estou feliz e tenho contrato com o Real Madrid. Tenho 23 anos, ainda tenho muito tempo pela frente. Me sinto muito mais jogador e estou preparado para qualquer desafio", revelou Ceballos.