Cech, inscrito na Premier: "Estou 100% pronto para ajudar se for preciso"

Petr Cech anunciou a sua aposentadoria no final da temporada 2018-19 e começou a trabalhar na diretoria do Chelsea, clube que defendeu entre 2004 e 2015. Mas agora, em pleno 2020, poderia voltar aos gramados.

Não é brincadeira. O Chelsea incluiu o tcheco na sua lista de jogadores incristos na Premier junto a Kepa Arrizabalaga, Edouard Mendy e Willy Caballero.

Cech só entrará em campo em caso de urgência, mas em declarações ao 'Telefoot' o goleiro revelou estar preparado.

"Sei que estou 100% pronto para ajudar se for preciso. Estou em forma, e, com os dois meses de treino, vi que tenho a mesma qualidade. Além disso, descansei um ano sem jogar futebol. Esse tempo me deu muita energia. O meu corpo se recuperou depois de jogar 20 anos como profissional", disse Petr Cech.