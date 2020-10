Ceferin fez um 'spoiler' sobre o formato da Champions 2024?

A final a oito de Lisboa, quase forçada pela situação de pandemia na Europa, tornou-se um formato de fase final que muitos gostaram para futuras edições. O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, falou desta possível mudança.

"O sistema da última temporada foi impulsionado pelo coronavírus, mas foi interessante. O 'feedback' dos clubes foi positivo", disse Ceferin. Um playoff de um jogo que traz mais emoção ao torneio.

“Uma final a oito é complicada pelo cronograma, mas uma 'final a quatro'... Uma semana de futebol seria um grande evento que só poderia ser realizado nas grandes cidades”, acrescentou.

Apesar disso, Ceferin garantiu que é uma alternativa que poderá ser dada, mas apenas daqui a alguns anos: “Acho que é uma opção para competição, mas para depois de 2024”.

Se nada mudar, este 2020-21 voltará ao formato usual, com uma fase de grupos antes do mata-mata com jogo de ida e volta e uma única final em um campo neutro.