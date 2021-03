Celta e Athletic empatam e ficam coladinhos na tabela

Celta de Vigo e Athletic não passaram de um empate em Balaídos (0-0). Uma partida sem grandes emoções, com os donos da casa tomando a iniciativa, mas com os 'leões' bem postados no defesa.

Ao final, um ponto para cada lado, o resultado mais justo pelo que foi apresentado em campo e diante de duas equipes bem desgastadas.

Com o resultado, o Celta de Vigo ficou na 10º posição com 34 pontos. O time de Coudet abriu 11 pontos de distância para a zona de rebaixamento e fica a outros 11 pontos dos postos de classificação para as competições continentais. Já o Athletic é o 11º com os mesmos 34 pontos.

Na próxima rodada, o Celta recebe o Real Madrid (2º) em Balaídos, enquanto o Athletic encara o Eibar (19º) em San Mamés.