Celta vence e ganha um respiro na luta contra o rebaixamento

Pressionado, o Celta de Vigo recebeu o Granada pela 11º rodada do Campeonato Espanhol em Balaídos e conseguiu um resultado muito importante.

A chegada de Coudet trouxe um novo ânimo para o clube de Vigo, que vem se arrastando para deixar a parte baixa da tabela.

Os donos da casa saíram atrás após o gol de Luis Suárez para o Granada aos 25'. No entanto, dois minutos depois Nolito empatou. A virada veio no segundo tempo com Baeza e Beltrán.

Com a vitória o Celta chegou aos dez pontos na competição e assumiu a 18º posição, abrindo a zona de rebaixamento. Já o Granada é 8º com 14 pontos.

Na próxima rodada, os de Vigo visitam o Athletic de Bilbao (9º), enquanto o Granada recebe o lanterninha Huesca (20º).