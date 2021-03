Ceni diz que antecipou volta das férias por organização de pré-temporada

O Flamengo, campeão brasileiro, está curtindo merecidas folgas após a conquista. No entanto, o treinador da equipe resolveu antecipar a sua volta ao trabalho.

"Acompanhei os dois jogos do Carioca, as duas vitórias. Aproveitei cinco dias para descansar e visitar meu pai. Achei que deveria voltar um pouco mais cedo para organizar a parte de pré-temporada, treinamentos... Temos jogos decisivos já, como a Supercopa, dia 11. Depois estreia de Libertadores... Quero também acompanhar os treinos, ajustar algumas coisas com os garotos. Alguns já conheço, outros estavam nas categorias de base", disse em declarações aos canais do clube.

