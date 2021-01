Ceni fala sobre falta de intensidade e confiança em derrota no Fla-Flu

O treinador do Flamengo, Rogério Ceni, concedeu entrevista coletiva após a derrota da sua equipe para o Fluminense por 2 a 1 no clássico carioca da rodada. O treinador acredita que a derrota se deu pela falta de confiança do grupo.

"Nós trabalhamos a semana inteira em alta intensidade, percorremos grandes distâncias, exceto no dia de ontem, é natural que se saia um pouco do primeiro para o segundo tempo. Mas não acho que tenha sido intensidade, e sim a falta de confiança após sofrer o primeiro gol. Você perde confiança, erra mais e propicia ao adversário oportunidade. No final, foi uma infelicdade de errar um passe e colocar um adversário na cara do gol, nos acréscimos, para definir a partida", disse em entrevista coletiva.

Confira no vídeo acima o disse o treinador do Flamengo após derrota no clássico!