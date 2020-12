No último dia 20/12, o Flamengo recebeu o Bahia e, em um jogo com duas viradas, discussão e expulsões, o clube rubro-negro acabou saindo com a vitória por 4 a 3 com gols de Bruno Henrique, Mauricio Isla, Pedro e Victor Santos.

Depois do jogo, Gerson, do Flamengo, acusou jogador do Bahia de racismo: “isso eu não aceito”.

Sobre o caso, o técnico Rogério Ceni falou em coletiva de imprensa.