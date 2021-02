Ceni lamenta taça carimbada mas lembra: "título que vale ao longo das 38 rodadas"

O Flamengo foi campeão brasileiro mesmo perdendo para o São Paulo por 2 a 1 no Morumbi. O Rubro-Negro conquistou o título após o Internacional não sair do 0 a 0 com o Corinthians no Beira-Rio. Depois do apito final, Rogério Ceni, ainda no gramado, relembrou que o título se disputa em 38 rodadas.

"Não era da maneira como a gente queria, mas é um título brasileiro que vale ao longo das 38 rodadas" .

Diego Ribas, que cresceu bastante nesta reta final de campeonato, relembrou também o título com o Santos há quase 20 anos

"Não só com a camisa do Flamengo, há quase 20 anos eu estava aqui sendo campeão com o Santos. Quase 20 anos depois, uma posição diferente, volto a ser campeão brasileiro de um jeito emocionante. O que significa para mim é constância. Futebol são vitórias, títulos".

Gabigol:

"Brasil é vermelho e preto mais uma vez"

Bruno Henrique:

"O Rogério pregou uma coisa que foi fundamental paraa gente, ele falou vamos focar, vamos dedicar que vamosser campeões dentro do Morumbi"

Hugo Souza

"Temporada difícil, complicada, mas a gente superou as dificuldades. Eu tenho orgulho desse time, do grupo, dessa comissão, o Flamengo é gigante. Eu agradeço a todo mundo e agora é comemorar".