Rogério Ceni acredita que pode recuperar Michael

Contrato pelo Flamengo após se destacar com a camisa do Goiás, em 2019, Michael sofreu bastante na última temporada e ainda não conseguiu se firmar no time rubro-negro. Mas o técnico Rogério Ceni pretende criar opções para que o atacante relembre os bons tempos do Esmeraldino.

"Michael é um jogador que precisa de espaço. Ele gosta muito de jogar perto da linha lateral, e o um-contra-um é o forte dele. Trabalhar com ele é muito bom, tem bom astral, está sempre ligado no 220V. Vamos tentar criar uma situação que ele era acostumado no Goiás. Claro que ele não terá o espaço que tinha no Goiás, porque lá eles jogavam em linha baixa, aqui ele terá que fazer coisas num espaço menor", disse Ceni em entrevista ao UOL Esportes.

O comandate aprovou a iniciativa de Michael em pedir para voltar mais cedo das férias e iniciar o Campeonato Carioca ao lado da equipe alternativa.

"O Michael está começando a jogar bastante no Carioca, vai ser importante para ele. Ele já se destacou com a boa vontade dele em se reapresentar mais cedo com o elenco. Eu penso que ele foi contratado, ao menos o que me falaram é que o próprio Jorge Jesus pediu a chegada dele, para oferecer uma alternativa de jogo", acrescentou Ceni.

Michael chegou ao Flamengo em janeiro de 2020. O Rubro-Negro desembolsou 7,5 milhões de euros (quase R$ 40 milhões na cotação atual) para tirar o atacante do Goiás.