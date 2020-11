Ceni reencontra treinador que 'azedou' passagem no SPFC

Em sua estreia como treinador na Libertadores, Rogério Ceni reencontrará um velho algoz. O duelo entre Racing e Flamengo, nesta terça-feira, 24, marcará um novo confronto entre o ex-goleiro e Sebástian Beccacece.

As lembranças que Ceni guarda do treinador argentino não são boas, muito pelo contrário. Em 2017, pela Copa Sul-Americana, Ceni e Beccacece duelaram pela primeira vez. O ex-goleiro começava sua carreira de treinador à frente do São Paulo e enfrentava um modesto Defensa y Justicia, comandado pelo argentino, em sua primeira participação em um torneio internacional.

O São Paulo era amplamente favorito, mas o time argentino foi muito bem montado por Beccacece e segurou o empate sem gols no jogo de ida, na Argentina. No jogo de volta, o Tricolor abriu o placar no início do jogo com Thiago Mendes, mas logo o Defensa y Justicia buscou o empate. Com o critério de gol qualificado, Beccacece eliminou Ceni em pleno Morumbi.

Aquela eliminação foi um peso para Ceni até o fim de sua passagem pelo São Paulo. O time já havia sido eliminado no Paulistão contra o Corinthians e pouco mais de uma semana depois da eliminação na Sul-Americana, foi eliminado também pelo Cruzeiro, na Copa do Brasil. Meses depois, com o Tricolor na zona de rebaixamento do Brasileirão, Ceni foi demitido.

Desde aquele jogo, as carreiras dos dois jovens treinadores tomaram rumos diferentes. Ceni teve duas boas passagens pelo Fortaleza, com quatro títulos, e uma passagem ruim pelo Cruzeiro. Beccacece foi auxiliar de Sampaoli na seleção argentina, voltou ao Defensa y Justicia e teve uma breve passagem pelo Independiente.

Agora, o brasileiro está iniciando um novo trabalho à frente do Flamengo, enquanto que o argentino tenta fazer o Racing voltar ao caminho das vitórias depois de uma sequência negativa de quatro derrotas seguidas. E mesmo após mais de três anos daquele primeiro confronto, Ceni parece não ter se esquecido de Beccacece.

"Comecei a estudar, conheço muito o Beccacece, sei como ele gosta de jogar. Não podemos ficar nos iludindo pelos últimos resultados. Não temos que comparar os últimos resultados, porque até nós tivemos um vitória, um empate e duas derrotas. É um time argentino, jogando Libertadores e na Argentina. É muito difícil para qualquer time", disse o treinador do Flamengo dias antes do confronto com o Racing.

Se Beccacece "azedará" mais um trabalho de Rogério Ceni, só o resultado final do confronto entre Flamengo e Racing irá dizer.