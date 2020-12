Rogério Ceni repete no Flamengo aproveitamento do Cruzeiro

O bom trabalho de Rogério Ceni no Fortaleza o crediciou para assumir o comando de duas grandes equipes do futebol brasileiro: Cruzeiro e Flamengo. Porém, o desempenho de Ceni ficou aquém do que se esperava. No Cruzeiro, durou apenas oito jogos. No Flamengo, foram apenas seis partidas até agora, mas suficientes para colocar o ex-goleiro sob pressão.

Há uma certa semelhança no trabalho de Ceni no Cruzeiro e no Flamengo. Quando assumiu o time celeste, uma das ambições do treinador era chegar à final da Copa do Brasil - além, claro, da missão de tirar o time da zona do rebaixamento. Mas nem uma coisa nem outra: o Cruzeiro foi eliminado na semifinal após derrota por 3 a 0 contra o Internacional.

Já no Flamengo, Ceni teve duas competições para buscar resultados melhores, mas o rubro-negro falhou em ambas. Eliminado pelo São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo também caiu diante do Racing, no pênaltis e em pleno Maracanã, nesta terça-feira, 1 de dezembro. São mais eliminações (duas) do que vitórias (uma) em duas semanas de trabalho.

As semelhanças entre os dois trabalhos não param por aí. Até mesmo o aproveitamento de Rogério Ceni no comando de Cruzeiro e Flamengo é igual. O ex-goleiro conseguiu apenas 33,3% dos pontos disputados tanto na Raposa quanto nos seis jogos até aqui no comando do Rubro-negro. Confira os números:

Rogério Ceni no Cruzeiro - oito jogos: duas vitórias, dois empates e quatro derrotas - 33,3% de aproveitamento

- oito jogos: duas vitórias, dois empates e quatro derrotas - 33,3% de aproveitamento Rogério Ceni no Flamengo - seis jogos: uma vitória, três empates e duas derrotas - 33,3% de aproveitamento

Os trabalhos com São Paulo e Fortaleza tiveram um começo de trajetória melhor. Vale destacar que Ceni assumiu o comando dos dois tricolores em inícios de temporadas e não no meio das campanhas como fez com Cruzeiro e Flamengo. No Morumbi, os seis primeiros jogos do ídolo são paulino tiveram quatro vitórias, um empate e uma derrota. No Tricolor do Pici, foram cinco triunfos e uma derrota.

O aproveitamento de Ceni no Tricolor Paulista foi de 50,5%, com eliminações frustantes no Paulistão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, além de deixar o Tricolor na zona de rebaixamento. Apenas no Fortaleza ele teve um trabalho de destaque: aproveitamento de 60,1% e quatro títulos, além da classificação histórica do time para a primeira disputada internacional da equipe, na Sul-Americana de 2020.

Pressionado no Flamengo, o ex-goleiro não escondeu a decepção após a queda precoce na Libertadores. "O peso é gigantesco. A Libertadores tem o maior significado dos campeonatos que nós jogamos na América do Sul. Não há como mensurar o tamanho, o prejuízo financeiro, de confiança, o que pode afetar para o dia a dia".

"O que temos que fazer é continuar trabalhando firme, fazer com que a equipe produza mais para conquistar o último título, que é o Brasileiro", finalizou.