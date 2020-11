Confira como foi o encontro do novo treinador do Flamengo, Rogério Ceni, com o elenco rubro-negro. Técnico já foi a campo e comandou a primeira atividade junto ao grupo. Flamengo inicia nesta quarta-feira a disputa contra o São Paulo, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil 2020.

