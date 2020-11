Ceni tenta blindar Hugo Souza, que decide dar entrevista após falha decisiva

Na noite dessa quarta-feira (11) aconteceu um dos jogos mais esperados para os amantes do futebol brasileiro. Flamengo e São Paulo se enfrentaram no Maracanã e o Tricolor paulista venceu por 2 a 1. Um dos mais importantes personagens da partida foi o goleiro Hugo Souza, que falhou perto de sua meta e entregou o gol para Brenner, o artilheiro do São Paulo.

Hugo tinha entrado em campo aos 10 minutos do segundo tempo após Diego Alves sentir dores e deixar o gramado. O jovem goleiro da base rubro-negra vinha bem até a sua falha aos 42 do segundo tempo, que garantiu a vitória para o Tricolor paulista.

Ao final da peleja, Hugo foi chamado pelo repórter da Sportv para dar uma entrevista. Rogério Ceni, novo treinador do Flamengo, tentou tirar o arqueiro de 21 anos de frente das câmeras, mas o atleta fez questão de continuar no mesmo lugar e concedeu a entrevista à emissora.

Goleiro como foi, Ceni sabe do tamanho da pressão que existe sobre goleiros de grandes equipes como é o Flamengo. O treinador pensou em proteger uma das maiores revelações dos últimos anos do Rubro-Negro, mas o jogador esbanjou personalidade, assumiu o erro e diz que espera uma volta por cima.

"Futebol é todo dia. Pude sair como destaque do time em vários jogos de forma positiva. E hoje infelizmente, errei. A falha vai acontecer. Todo mundo falha, todo mundo erra, todo mundo é ser humano. Mas o importante é continuar trabalhando para que das próximas vezes eu não cometa o mesmo erro, que pode ser fatal, como foi hoje, que pode definir uma classificação", falou 'Neneca' ao Sportv.

O arqueiro continuou seu discurso e falou sobre a possibilidade de vitória no Morumbi, além de mostrar confiança em seu próprio trabalho.

"Mas vamos firmes para buscar a vitória no próximo jogo, independentemente da falha, do erro. Sou garoto, sou novo, mas sou homem. Todo mundo erra. Assumo a responsabilidade que errei, mas estou pronto para a próxima e vou fazer o possível para não errar mais e sair novamente como destaque positivo, como várias vezes eu fiz", declarou o arqueiro.

O jogo de volta acontecerá no Morumbi, no dia 18 de novembro, e reservará cenários distintos para os dois clubes. Para o São Paulo um empate já é suficiente para garantir a equipe paulista na semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo, por outro lado, precisa da vitória e será necessário quebrar um tabu que já vem desde 2017, que foi a última vez que o Rubro-Negro venceu o São Paulo.