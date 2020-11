Anunciado nessa terça-feira na conta oficial do Flamengo no Twitter, Rogério Ceni chega para assumir o banco do Flamengo até dezembro de 2021.

No vídeo acima, você confere a coletiva do técnico após a estreia dele no banco do Mengo, perdendo para o São Paulo por 2 a 1. Ceni destacou as primeiras mudanças no time.