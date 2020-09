Cerezo, falou sobre juntar Suárez e Messi

A primeira partida da temporada do Atlético de Madrid terminou com um contundente 6 a 1. Os de Simeone passaram por cima do Granada liderados por João Félix.

A temporada não poderia ter começado de melhor forma e Enrique Cerezo se mostrou muito confiante: "A intenção do Atlético é ganhar tudo".

O mandatário falou sobre o mercado e a chegada de Luis Suárez, que começou com tudo com a camisa 'colchonera'. "Falei com ele ao final da partida e Luis estava contente. Ele fez uma boa escolha ao vir aqui e nós ao trazê-lo", comentou.

Ainda falando sobre o ataque do time do Wanda Metropolitano, Cerezo falou sobre Diego Costa. "Acredito que irá continuar no Atlético de Madrid", disse ao 'El Partidazo de COPE'.

Por último, comentou a amizade de Suárez e Leo Messi. "Se Messi quer voltar a jogar com Luis Suárez, digo que, com entusiasmo e vontade, tudo é possível", concluiu.