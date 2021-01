Franco Cervi, mais perto do Celta de Vigo

Tudo indica que Franco Cervi será o novo reforço do Celta. Segundo 'AS', o clube espanhol está disposto a oferecer o valor pedido pelo Benfica.

A informação garante que a diretoria de Vigo vai arcar com os oito milhões de euros exigidos pelos portugueses para a contratação.

O extremo argentino de 26 anos é um reforço solicitado pelo treinador Eduardo Coudet, que trabalhou com o atleta no Rosário Central.

Franco Cervi vive sua quinta temporada no Benfica, aonde chegou após deixar o futebol argentino. Desde então, ele soma 158 partidas, 118 titularidades, 20 gols e 19 assistências com as Águias.