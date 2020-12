Cervi se aproxima de time dos EUA

Franco Cervi pode ser uma das novidades de 2021 no futebol dos Estados Unidos, onde desperta o interesse de dois times, conforme a imprensa portuguesa.

Segundo 'A Bola', o Orlando City é o destino mais provável para o extremo esquerdo de 26 anos, que também tem passagens pela seleção da Argentina.

No entanto, outro time da Major League Soccer (MLS) também deseja contratá-lo. A informação do jornal portugês aponta para o interese do FC Dallas.

Cervi vive sua quinta temporada com o Benfica, clube ao qual chegou em 2016-17 procedente do Rosário Central. Com as Águias, ele soma 155 jogos disputados (116 como titular), 20 gols e 19 assistências.