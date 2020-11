César Farías e Botafogo: quem é o técnico venezuelano?

Após o Botafogo sondar alguns nomes no mercado, o técnico venezuelano César Farías se tornou o grande favorito para assumir o time de General Severiano. O acerto entre as partes está bem encaminhado, mas o treinador ainda negocia sua saída da seleção da Bolívia para então fechar de fato com o clube carioca.

Como as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 voltam a ser disputadas entre os dias 12 e 17 de novembro, a Federação Boliviana de Futebol tenta chegar a um acordo para liberar César Farías apenas após essa data, segundo informações do GE.

Mas enquanto isso, conheça mais sobre a carreira do venezuelo que pode ser anunciado em breve como novo treinador do Botafogo.

Quem é César Farías?

César Farías iniciou sua carreira no futebol venezuelano, com passagens por clubes como Deportivo Táchira e Mineros. E após se destacar em território nacional, assumiu a seleção da Venezuela, em 2008, quando começou a ganhar reconhecimento internacional.

Seu primeiro grande feito foi chegar à semifinal da Copa América de 2011, ano em que foi eleito como o oitavo melhor técnico do mundo, segundo a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). Então, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, o venezuelano conseguiu levar sua equipe ao sexto lugar, melhor campanha da história do país.

Após o grande trabalho na seleção, César Farías acabou sendo contratado pelo Tijuana, do México, onde ficou por duas temporadas. Depois, passou por alguns clubes do futebol paraguaio e indiano, até finalmente desembarcar na Bolívia, em 2016, para assumir o The Strongest.

Ao longo de três temporadas, o venezuelano teve uma passagem vitoriosa no novo time, conquistando um título nacional e consecutivas classificações para a Libertadores da América. Depois de mais um bom trabalho, o comandante chamou a atenção da seleção da Bolívia, para onde se transferiu no ano de 2018.

Assim como a maioria dos técnicos estrangeiros que estão em clubes brasileiros atualmente, César Farías é um treinador que cobra muita intensidade de seus times, além de bastante entrega e aplicação tática dos jogadores. Em seus trabalhos anteriores, o técnico sempre valorizou o trabalho coletivo, começando por uma defesa sólida para, somente então, avançar contra a equipe adversária.

Mas apesar dos bons trabalhos e da boa gestão de vestiário, o comandante também costuma ser conhecido por seu temperamento de sangue quente. Em um dos episódios mais emblemáticos, em seus tempos de The Strongest, ele agrediu um treinador adversário e pegou dois anos de gancho do Tribunal de Justiça Desportiva da Bolívia. Ainda no clube, também se desentendeu com um torcedor que perturbava jogadores em um aeroporto.

Já na Venezuela, durante a campanha histórica da Copa América de 2011, ele insultou o agora presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, após um jogo acalorado.

Mas além dos episódios por seu temperamento, a grande polêmica da carreira de César Farías se deu por conta de uma denúncia por corrupção feita na Fifpro, a federação internacional de jogadores de futebol.

Segundo as queixas, o veneuelano teria incitado jogadores a fecharem com a Agencia 360 Invictus, para então serem convocados para a seleção da Bolívia. O episódio foi revelado pelo Diário Olé, da Argentina, com a testemunha de um ex-atleta, Milton Melgar. Mesmo assim, a acusação é negada pelo treinador.