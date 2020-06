VÍDEO: brasileiro brilha com gol e assistências no fim de semana da Coreia do Sul

Cesinha passsou por Bragantino, União Barbarense, Atlético Mineiro e Ponte Preta até deixar o futebol brasileiro na temporada 2015-16. Desde então, o meia-atacante de 30 anos é titular do Daegu, time da elite do futebol da Coreia do Sul.

Um dos 47 gols marcados pelo brasileiro no time asiático foi na goleada deste domingo contra o FC Seoul. A atuação brilhante de Cesinha também teve duas das suas 30 assistências dadas nessa experiência de cinco anos no futebol da Coreia do Sul.