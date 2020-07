Champions desequilibrada? 26 títulos de um lado e 0 do outro

Em um lado dos cruzamentos, Bayern de Munique, Real Madrid, Juventus e Chelsea. Do outro, PSG, Atalanta, RB Leipzig e Atlético de Madrid. O sorteio da Champions League separou campeões e candidatos ao primeiro título.

A imagem final do chaveamento apresenta uma evidente desigualdade em termos de tradição no torneio. Clubes com um total de 26 títulos estão reunidos de um lado e, no outro, ficaram as equipes que nunca comemoraram essa conquista.

O Real Madrid tem 13 troféus, o Barcelona e o Bayern de Munique têm cinco, a Juventus tem dois e o Chelsea, um. Eles somam 26 taças e estão no mesmo lado de Napoli, Lyon e City, que buscam sua primeira Champions.

No outro lado dos cruzamentos estão times menos experientes no torneio. O Atlético jogou três finais e sempre perdeu, enquanto RB Leipzig, Atalanta e PSG jamais chegaram à grande decisão da Champions League.

O retrospecto nem sempre significa favoritismo. Times como o Manchester City e o PSG, por exemplo, chegam entre os favoritos devido aos elencos recheados de craques. Em mata-mata o futuro é menos previsível e, mesmo com um suposto desequilíbrio, todos terão que dar seu melhor para buscar o principal objetivo de suas temporadas.