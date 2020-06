Quem está classificado para a Champions 2020/21?

Das 26 vagas diretas para a fase de grupos da Champions, cinco já estão definidas:

Campeão da Liga dos Campeões 2019-20: ainda não existe definição sobre o que acontecerá na competição.

Campeão da Liga Europa 2019-20: ainda não existe definição sobre o que acontecerá na competição.

Inglaterra: Liverpool , outras três vagas em aberto

Espanha: quatro vagas em aberto Itália: quatro vagas em aberto

Alemanha: Bayern de Munique , outras três vagas em aberto

França: PSG e Olympique de Marselha

Rússia: duas vagas em aberto

Portugal: uma vaga em aberto

Bélgica: Club Brugge

Ucrânia: uma vaga em aberto Turquia: uma vaga em aberto

Das outras 55 vagas, que participam da fase de playoff, 27 já tem classificados. São elas:

Holanda: Ajax e AZ Alkmaar

França: Rennes

Bélgica: Gent Belarus:

Dynamo Brest

Suécia: Djurgardens IF

Noruega: Molde

Cazaquistão: Astana

Moldávia: Sheriff Tiraspol

Irlanda: Dundalk

Finlândia: KuPS

Islândia: KR

Lituânia: Suduva

Letônia: Riga FC

Luxemburgo: Fola Esch

Estônia: Flora

Geórgia: Dinamo Tbilisi

Ilhas Faroe: Klaksvíkar Ítróttarfelag

Chipre: Omonia Nicosia

Sérvia: Estrela Vermelha

Escócia: Celtic

Hungria: Ferencváros

Bósnia e Herzegovina: FK Sarajevo

Malta: Floriana

País de Gales: Connah's Quay Nomads

Gibraltar: Europa FC

San Marino: Tre Fiori

Quem já está classificado para a Liga Europa 2020-21?

Sem contar os times eliminados da Liga dos Campeões que entram na Liga Europa em fases mais agudas da competição, 158 equipes se classificam para o torneio à partir de suas ligas nacionais.

Com algumas competições já tendo sido encerradas prematuramente, como a Ligue 1 e a Eredivisie , e outras tendo terminado dentro de campo, algumas ligas já tem todos os seus classificados definidos. São elas:

França: Lille, Nice e Reims

Bélgica: Charleroi, Antwerp e Standard Liège (ainda não existe confirmação se a Uefa aceitará a decisão da Federação Belga)

Holanda: Feyenoord, PSV e Willem II

Belarus: BATE Borisov, Shakhtyor Soligorsk e Dinamo Minsk

Suécia: Malmo FF, Hammarby IF e AIK

Noruega: Viking, Bodo/Glimt e Rosenborg

Cazaquistão: Kaisar, Kairat e Ordabasy

Moldávia: Sfîntul Gheorghe, Petrocub Hîncești e Dinamo-Auto

Irlanda: Shamrock Rovers, Bohemians e Derry City

Finlândia: Ilves, Inter Turku e Honka

Islândia: Víkingur Reykjavík, Breiðablik e FH

Lituânia: Zalgiris, Riteriai e Kauno Žalgiris

Letônia: RFS, Ventspils e Valmieras

Luxemburgo: Progrès Niederkorn, Differdange 03 e Union Titus Pétange

Estônia: FCI Levadia, Nõmme Kalju e uma vaga em aberto

Geórgia: Saburtalo Tbilisi, Dinamo Batumi e Locomotive Tbilisi

Ilhas Faroe: HB Tórshavn, B36 Tórshavn e NSÍ Runavík

Qual a situação nas principais ligas?

Sabendo que cada uma das cinco principais ligas tem suas particularidades, vamos fazer um panorama de como está cada uma delas

Ligue 1

O Campeonato Francês é um dos que foi encerrado em meio a pandemia, com o PSG decretado campeão nacional e garantindo vaga para a Liga dos Campeões, junto ao Olympique de Marselha, enquanto Renner ficava com a vaga de playoff e o Lille seguia para a Liga Europa.

No entanto, a outras duas vagas da Liga Europa ainda não foram definidas, uma vez que destinadas aos vencedores da Copa da França e da Copa da Liga, que devem ter suas finais no fim de julho. As duas finais tem uma PSG disputando o título, contra o Saint-Étienne, pela Copa da França e contra o Lyon, pela Copa da Liga.

O Lyon ainda pode se classificar direto para a Liga dos Campeões, caso vença a atual edição da competição.

La Liga

A La Liga já está com a bola rolando de novo. Com 29 rodadas já disputadas, as vagas da Liga dos Campeões estão indo para Barcelona, Real Madrid, Sevilla e Getafe, quatro primeiros colocados do Espanhol.

Enquanto isso, Real Sociedad e Atlético de Madrid estão garantindo as duas vagas para a Liga Europa, e a terceira vaga é definida a partir Copa do Rei, com a final para ser disputada entre Real Sociedad e Athletic Bilbao.

Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid ainda podem garantir a vaga para a Champions vencendo a edição deste ano. E o Getafe pode conseguir se for campeão da Liga Europa, abrindo mais vagas na tabela da La Liga.

Premier League

A Premier League já tem o líder Liverpool classificado para a Liga dos Campeões, uma vez que, com a diferença de pontos, não tem mais como sair da zona de classificação.

Com 29 rodadas já disputadas, os donos das outras três vagas, até o momento, são Manchester City, Leicester e Chelsea, enquanto o Manchester United se garante na Liga Europa, com os vencedores das duas Copas nacionais.

Tottenham, City e Chelsea ainda podem conquistar vaga na Liga dos Campeões ganhando a edição deste ano, e Manchester United e Wolverhampton caso vençam a Liga Europa deste ano.

No entanto, o Manchester City, por conta de uma punição, não vai poder disputar as próximas edições dos campeonatos da Uefa , deixando mais uma vaga em aberto.

Serie A

A Série A vai ter seu retorno no próximo dia 22 mas, por enquanto, as vagas para a Liga dos Campeões iriam para Juventus, Lazio, Inter de Milão e Atalante, quatro melhores colocados. Roma e Napoli seguiram para a Liga Europa, junto com quem se classificar através Copa da Itália.

O Napoli, a Juventus e a Atalanta ainda podem garantir vaga direta para a Champions caso ganhem a edição deste ano, e a Roma caso ganhe a Liga Europa, assim, outras vagas se abriram na tabela.

Bundesliga

Depois de se sagrar mais uma vez o campeão da Bundesliga , o bayern de Munique já tem sua vaga garantida na próxima Liga dos Campeões. as outras, por enquanto, vão para Borussia Dortmund, RB Leipzig e Borussia Mönchengladbach. Para a Liga Europa iriam: Bayer Leverkusen e Wolfsburg e mais o classificado pela Copa da Alemanha.

Bayern de Munique e RB Leipzig seguem vivos na Liga dos Campeões, podendo abrir mais uma vaga na tabela, assim como Leverkusen, Wolfsburg e Eintracht Frankfurt que podem ir à Champions vencendo a Liga Europa.

Liga dos Campeões e Liga Europa 2019-20

A edição 2019-20 da Liga dos Campeões segue paralisada por conta da pandemia, mas deve retornar em agosto para a disputa dos jogos restantes das oitavas de final, bem como quartas, semi e a grande final.

No entanto, por conta do coronavírus, a Uefa adotou algumas medidas e fez alterações no formato de disputa de seus principais torneios de clubes . Para começar, a retomada da Champions acontece no dia 7 de agosto e já no dia 23 teremos a final. Além disso, as quartas de final e as semis vão ser disputada em partidas únicas, sempre em Lisboa, Portugal, para diminuir o deslocamento. A grande final também vai ser disputada por lá, e não mais na Turquia, como estava previsto.

A Liga Europa vai seguir os mesmos formatos, mas os jogos serão disputados na Alemanha, em quatro sedes, todas na mesma região do país.