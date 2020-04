Champions League 2019-20: assim ficou a artilharia até a parada

Já foram iniciadas as oitavas de final da Champions League, mas seguimos esperando a crise do coronavírus passar para que o futebol seja retomado. Até então, um jogador é o dono do topo da tabela dos principais artilheiros.

O primeiro do ranking é Robert Lewandowski, que marcou um gol na vitória do Bayern em Stamford Bridge contra o Chelsea por 3 a 0. O polonês tem onze gols marcados em seis jogos disputados.

Erling Haaland, que marcou um doblete na vitória do Borussia Dortmund sobre o PSG, segue de perto com dez gols em oito partidas.

Dries Mertens jogou sete vezes com o Napoli na competição é o terceiro com cinco gols de diferença para o polonês. Sua última vítima foi o Barcelona no empate em 1 a 1 em San Paolo.

Atrás, Harry Kane (6) e Serge Gnabry (6), são seguidos por vários que marcaram cinco vezes: Mauro Icardi, Raheem Sterling, Son Heung-Min, Gabriel Jesus, Memphis Depay, Kylian Mbappé e Lautaro Martínez.

Tabela de artilheiros da Champions League 2019-20