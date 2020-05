Champions League: a luta pelas últimas vagas das quartas de final

A inimaginável pandemia adiou quatro partidas que darão as últimas vagas das quartas de final da Champions League. Juventus, Real Madrid e Chelsea precisarão reverter resultados negativos contra Lyon, Manchester City e Bayern de Munique, respectivamente. Enquanto isso, Barcelona e Napoli vêm com uma disputa mais equilibrada.

O futebol já começou a voltar em países do Velho Continente, reiniciando os trabalhos para equipes que ficaram cerca de dois meses com os limitados treinamentos caseiros. Agora é hora de correr contra o tempo, se recuperar do prejuízo físico em uma pré-temporada mais curta e se preparar para uma maratona de jogos neste ano completamente atípico.

A UEFA adaptou o calendário para que os campeonatos nacionais sejam disputados até o fim de julho, reservando agosto para a disputa da Champions League. Falta ainda a divulgação oficial de datas e horários.

As ligas ajudarão a retomar a forma e o ritmo de jogo, mas, inevitavelmente, os times retornarão à Liga dos Campeões de uma maneira diferente do planejado antes da pandemia - e cada um dentro de um contexto particular.

Além da questão do preparo físico, haverá mudanças de elencos, novas lesões e recuperados que não voltariam a tempo se o esporte não tivesse sido interrompido.

Dentro dessa 'nova normalidade' de um futebol cheio de protocolos de saúde, analisamos a situação atual dos times que ainda disputam vaga para as quartas de final.

Juventus x Lyon

O jogo de ida, na França, teve vitória de 1 a 0 dos donos da casa, com gol de Lucas Tousart. No entanto, o time de Cristiano Ronaldo e companhia terá suas vantagens.

A Serie A está prestes a ser reiniciada e será essencial para dar trazer de volta o ritmo de jogo e o alto nível de competitividade, enquanto o Campeonato Francês foi terminado antecipadamente. Além disso, a Juventus é líder do Campeonato Italiano e pode chegar em alta com mais um título. A campanha sólida começou com um desempenho invicto na fase de grupos, somando cinco vitórias e um empate.

A diferença mínima no placar vem como um pouco de alívio em um ano nada brilhante. O time do técnico Rudi Garcia conseguiu uma classificação suada em segundo lugar na fase de grupos, atrás de RB Leipzig e com apenas um ponto a mais que Benfica e Zenit. Além disso, o Lyon amargou um sétimo lugar na tabela final do Campeonato Francês e busca modos de não chegar sem ritmo de jogo para a partida em Turim.

Manchester City x Real Madrid

O Real Madrid perdeu a chance de aprovaitar o fator local ao perder em casa por 2 a 1 contra o time de Pep Guardiola, com gols de De Bruyne e Gabriel Jesus para os ingleses e Isco para os espanhóis.

No entanto, a equipe de Zidane não precisará enfrentar o ambiente da torcida do Manchester City, já que o estádio não terá a presença de torcedores. A ausência de Sergio Ramos por expulsão no primeiro jogo é um ponto negativo, mas retornos de jogadores como Hazard e Marco Asensio, que não teriam jogado devido a problemas físicos. Na fase de grupos, o gigante de Madri somou três vitórias, dois empates e uma derrota, ficando em segundo lugar, atrás do PSG. No Espanhol, a equipe protagoniza uma briga dura com o Barcelona pelo título.

O time de Guardiola conta com uma vantagem no placar que pode favorecer ainda mais por haver gol qualificado. Apesar de não conseguir disputar o título diante da campanha incrível do Liverpool, chega com um futebol consistente e a vice-liderança da Premier League. Além disso, foi soberano em seu grupo, com quatro vitórias, dois empates e nenhuma derrota.

Bayern de Munique x Chelsea

Após vencer por 3 a 0 fora de casa, o Bayern de Munique chega com a situação mais confortável entre os oito times que disputam vaga para as quartas de final. A vitória no jogo de ida teve dois gols de Gnabry e um de Lewandowski.

O polonês é o artilheiro da Bundesliga e tem 41 gols na temporada e principal arma do time que chega à reta final do campeonato alemão com uma mão na taça. É uma das equipes mais temidas na Europa e ganhou as seis partidas disputadas na fase de grupos, com 25 gols feitos e 5 sofridos. Philippe Coutinho é o principal nome cotado para deixar o elenco, pois tem contrato prestes a acabar e a diretoria já afirmou que não irá exercer a opção de compra.

O Chelsea retorna em busca do improvável. Além da grande desvantagem no placar, terá o desfalque de Marcos Alonso, expulso no primeiro confronto. Lampard tem um time valioso e vive uma temporada regular, com disputa firme pelas posições na Premier League que dão vaga para a Champions League 2020-21. A campanha na fase de grupos teve três vitórias, dois empates e uma derrota - igual ao Valencia, primeiro classificado.

Barcelona x Napoli

Este é o único jogo que vem com placar empatado. Espanhóis e italianos ficaram no 1 a 1 em Nápoles, com gols de Mertens e Griezmann.

Do lado do Barcelona, vale destacar a ausência de Vidal, expulso na primeira partida. O conjunto de craques comandado por Quique Setién volta da quarentena protagonizando uma luta acirrada com o Real Madrid pelo título espanhol, em mais uma fortíssima temporada. Na fase de grupos da Champions League, o time do Camp Nou somou 14 pontos, com quatro vitórias, dois empates e nenhuma derrota.

A equipe comandada por Gennaro Gattuso teve campanha invicta na fase de grupos, com classificação em segundo lugar (a apenas um ponto do Liverpool). No campeonato nacional, no entanto, vive uma temporada menos tranquila e corre o risco de nem se classificar para a Europa League 2020-21. Algumas das principais armas são jogadores como Mertens, Fabián, Insigne e Callejón.

Enquanto isso, Atalanta, RB Leipzig, Atlético de Madrid e PSG se preparam com um tempo a mais para lutar por uma vaga nas semifinais da Champions League.

Além das diferenças nos calendários de cada uma de suas ligas e das imprevisíveis de lesões, outro fator importante deve ser levado em conta para tentar projetar quem chega mais forte para a disputa do título: a janela de transferências.

As equipes aguardam definições sobre como será a reabertura do mercado e sobre a situação dos contratos que acabam no antigo prazo final da temporada 2019-20. Dependendo desses fatores, os times poderão chegar com outros protagonistas e elencos reformulados.