Champions League, a última chance de Zidane

O primeiro mês de 2021 foi quase um cataclismo para o Real Madrid a nível esportivo. O time merengue começou o novo ano com a ilusão de disputar os quatro títulos que estavam em jogo. No final de janeiro, o time agora parece ter apenas uma última esperança.

A Supercopa da Espanha de repente desapareceu contra o Athletic Bilbao nas semifinais com um doloroso 1-2. Sem tempo para curar a ferida, o Alcoyano deu mais uma facada que significou um adeus à Copa do Rei.

Antes dessas eliminações e depois, o Real Madrid acumulou inúmeros tropeços na LaLiga que o deixam em uma situação muito difícil. A equipe do Santiago Bernabéu, apesar de ter um jogo a mais que o líder, está dez pontos atrás do Atlético. Como se isso não bastasse, um Barça em uma crise sem precedentes acaba de ultrapassá-los na tabela, enquanto Sevilla e Villarreal estão perto.

Por conta da incrível fase do grupo 'colchonero', a equipe comandada por Zinedine Zidane, cujo futuro é desconhecido, só tem uma bala em seu revólver. E tem um nome escrito nela: Liga dos Campeões.

A competição máxima continental se apresenta mais uma vez como a salvação da temporada. Uma situação que a equipe viveu muito nos últimos anos e da qual saiu com bastante elegância.

Com Zidane, durante as temporadas 2015-16 e 2017-18, tudo parecia perdido neste momento e só a 'Orelhuda' poderia endireitar a temporada. Desses dois percursos, o Real mostrou aquele DNA das grandes noites europeias e acabou por levantar as duas taças da Europa. A primeira, além disso, veio com a adição de que pode até lutar pela LaLiga após uma sequência ruim do Barça, eventualmente campeão.

Claro que, nesta temporada, com o objetivo de repetir o feito, o clube da capital espanhola não conta com Cristiano Ronaldo, homem-chave e pilar fundamental das conquistas merengues continentais entre 2014 e 2018.

Apesar disso, Zidane e os seus pupilos terão de tentar o mais difícil ainda sem o português. Sete jogos separam o Real da glória. A Atalanta é a primeira rival e a equipe espanhola não começa como favorita para conquistar o título, mas para Benzema, Modric e companhia não têm outra escolha. A Champions é tudo o que resta.