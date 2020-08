Champions League: as escalações de Barcelona e Napoli

O Barcelona quer garantir uma vaga nas quartas de final da Champions League neste sábado para tornar a temporada 2019-20 melhor após deixar o título espanhol escapar. Será a última vez que contará com a vantagem de jogar em casa nesta campanha.

De olho em uma vaga em Lisboa, o Barcelona de Quique Setién encara o Napoli de Gennaro Gattuso. A partida está completamente aberta após o empate na ida por 1 a 1.

Cheio de problemas, Setién fará o possível para salvar a temporada do Barcelona. O treinador não poderá contar com Busquets e Arturo Vidal (suspensos), Umtiti e Dembélé (lesionados), Arthur já negociado com a Juve e Braithwaite, que não foi inscrito na competição.

Já do lado italiano do mata-mata, as grandes dúvidas no time titular foram esclarecidas com a escalação do técnico Gattuso, que incluiu Insigne e Manolas entre os onze titulares.

As escalações confirmadas

Barcelona: Ter Stegen; Nélson Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi, Griezmann e Luis Suárez.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulbaly, Mário Rui; Zielinski, Demme, Fabián Ruiz; Callejón, Mertens e Insigne.