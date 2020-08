Champions League feminina: quem tem mais títulos e as maiores artilheiras

O Lyon bateu o Wolfsburg por 3 a 1 neste domingo (30), e somou mais um troféu de Champions League à sua impressionante hegemonia no principal torneio de clubes do futebol feminino na Europa.

Foi o quinto título consecutivo conquistado pelas “Leoas”, um feito que em toda a história só encontra um precedente no Penta do Real Madrid de Alfredo Di Stefano, na metade final da década de 1950, na edição masculina do certame.

No total, o Lyon já soma sete títulos da Champions League e é o clube com mais taças na modalidade. A primeira conquista veio em 2011 e deu sequência ao bi, em 2012. O Tri chegou em 2016 e até hoje a equipe francesa vem conseguindo defender a sua hegemonia.

Os times com mais títulos na Champions League

Apesar de o Lyon ser o time com mais taças conquistadas, o país que mais celebrou títulos foi a Alemanha. Além do Wolfsburg, atual vice-campeão que já conquistou duas vezes o certame, o Frankfurt historicamente é a grande potência – inclusive tendo a honra de ter sido campeã da primeira edição, em 2001-02. Turbine Potsdam e Duisburg também conquistaram títulos. Umea, da Suécia, e Arsenal, da Inglaterra são os outros clubes a terem conquistado a Liga dos Campeões feminina.

CLUBE PAÍS TÍTULOS

Lyon França 7

Frankfurt Alemanha 4

Umea Suécia 2



Alemanha 2Alemanha 2Alemanha 1Inglaterra 1

Maiores artilheiras da história

A norueguesa Ada Hegerberg, do Lyon, é a maior goleadora na história da competição. Foram 53 gols marcados. A brasileira mais bem colocada no ranking é a Rainha Marta, campeã pelo Umea em 2013-14, com 46 tentos.

JOGADORA PAÍS GOLS

Ada Hegerberg Noruega 53

Anja Mittag Alemanha 51

Conny Pohlers Alemanha 48

Eugénie Le Sommer França 46

Marta Brasil 46