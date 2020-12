Champions League: Messi, Ter Stegen e Coutinho não viajarão com o Barça

A boa situação do Barça na Liga dos Campeões levará os 'culés' a rotacionarem mais uma vez competição. Nesta terça-feira, nem Messi, nem Coutinho, nem Ter Stegen treinaram e apontam para desfalque contra o Ferencváros.

Não se trata de nenhum problema físico, Koeman deu aos três um descanso nesse jogo contra os húngaros, como fez com Leo contra o Dínamo de Kiev.

O Barça está perto de terminar a fase de grupos em primeiro e o treinador holandês prefere três jogadores importantes a 100% para o confronto do campeonato espanhol contra o Cadiz, onde o Barcelona, ​​em teoria, não poderá contar com Lenglet.

O zagueiro francês, porém, participou com o grupo na sessão e Ronald Araujo também, portanto não está descartado que ambos possam estar em campo contra o time amarelo.

A equipe do Barça já se saiu bem contra a equipe ucraniana utilizando um XI alternativo e quase nenhum titular indiscutível e Koeman vai repetir a fórmula para manter os menos usuais com algum ritmo.

Os 'culés' têm três pontos a mais que a Juventus no grupo e, se vencerem e a equipa 'bianconero' não, serão os primeiros do grupo independentemente do que aconteça na última rodada.