Champions League: o que esperar de Real Madrid x Liverpool?

Após as eliminações de Sevilla, Barcelona e Atlético nas oitavas de final, o Real Madrid será o único representante espanhol nas quartas de final desta Liga dos Campeões. E o sorteio realizado nesta sexta-feira determinou que seu rival será o Liverpool.

A partida de ida será disputada em 6 de abril, no Alfredo di Stéfano, enquanto a volta será disputada na semana seguinte, entre 13 e 14 de abril, em Anfield. Assim está planejado, mas a UEFA e as autoridades de saúde poderiam determiniar que o torneio deva ser disputado em campo neutro.

Não só as quartas de final foram decididas, mas também o caminho para a final que será disputada no Estádio Atatürk, em Istambul (Turquia), no dia 29 de maio. Neste caso, o vencedor deste mata-mata enfrentará o Porto ou o Chelsea nas semifinais.

Apesar das dúvidas com que chegou, das dificuldades às vezes e da polêmica (aquele vermelho a Freuler), o Real Madrid conseguiu eliminar a Atalanta com superioridade. Não tanto no jogo de ida, onde Ferland Mendy foi o herói com aquele golaço de fora da área, mas na partida de volta.

Os italianos pressionaram a equipe de Zinedine Zidane em primeiros minutos sufocantes. Sem Casemiro, Luka Modric assumiu o comando e junto com Toni Kroos começou a desafogar sua equipe. Quando Atalanta teve a bola, o erro de Marco Sportiello chegou, dando a Karim Benzema o 1 a 0.

Depois, tudo foi como tirar doce de criança. Sergio Ramos marcou de pênalti o 2 a 0 em torno dos 60 minutos e, embora Luis Muriel tenha marcado o gol de honra aos 83', Marco Asensio respondeu logo após uma boa combinação com seu companheiro Lucas Vázquez.

Com a luta pela LaLiga muito ativa, o Real Madrid terá que superar suas baixas (novamente sem Hazard, a que parece acostumado) e continuar explorando variantes surpreendentes. O esquema com três zagueiros, cada vez mais em voga em toda a Europa, começa a dar frutos para Zidane.

A mão do ex-madridista Hamit Altintop tirou, depois da bola da equipa merengue, a bola do Liverpool. Foram os últimos a saírem de um jogo que decidiu que a final de Kiev em 2018 fosse ser repetida com antecedência.

A equipe de Jürgen Klopp vive um dos momentos mais difíceis do projeto do técnico alemão. Há quem fale de exaustão e não se trata apenas de uma questão defensiva, onde se acusam os desfalques de Joe Gomez e de Virgil van Dijk. Também é um tanto ofensivo, porque o tridente Salah-Firmino-Mané não vem sendo tão decisivo quanto meses atrás.

Isso não significa que o Liverpool tenha perdido o perigo. A energia está viva e os três lideram um ataque mortal há anos. O RB Leipzig sofreu na pele, porque Salah e Mané foram os marcadores do 2 a 0 da ida e do 2 a 0 da volta.

Esse é o grande trunfo dos 'reds', que conseguiram acomodar Curtis Jones no meio-campo enquanto Thiago começa a acumultar titularidades, embora Klopp ainda não o considere apto. Além disso, a história pode mudar muito em questão de semanas.