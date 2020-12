Champions League: prováveis escalações de Barcelona e Juventus

O Barça de Ronald Koeman e a Juventus de Andrea Pirlo se enfrentam na última rodada da Liga dos Campeões, uma partida que acontece nesta terça-feira, 8 de dezembro, no Camp Nou.

A equipe azulgrana chega para o jogo na primeira posição do Grupo G com 15 pontos, enquanto a 'Vecchia Signora' ocupa a segunda posição com 12 pontos. Portanto, a vitória é crucial para o futuro do grupo.

É importante destacar que a equipe 'culé' tem a média de gols a seu favor depois do 2 a 0 na partida de ida, obrigando os transalpinos a vencer por uma diferença de mais de dois gols.

Quanto às escalações, Koeman, após o doloroso tropeço no Ramón de Carranza contra o Cádiz, poderá fazer algumas alterações nos XI para tentar melhorar a imagem dada na competição nacional.

O retorno de Pedri parece mais do que evidente. O canário voltaria aos XI em detrimento de um Coutinho que vem desaparecendo nos jogos do campeonato espanhol. Griezmann, Messi e Braithwaite seriam titulares novamente como o resto. Em relação às baixas, o holandês tem cinco vítimas por lesão: Piqué, Sergi Roberto, Umtiti, Ansu Fati e Dembélé.

Por sua vez, Pirlo fará de tudo para tentar ser o primeiro do grupo. Cristiano está fixo na equipe titular e enfrentará Messi novamente após dois anos e sete meses sem se enfrentarem em campo. Morata, que não jogou contra o Torino devido à suspensão, voltará aos XI para acompanhar o português no ataque.

Não devemos esquecer também Arthur, que poderia ser titular contra sua ex-equipe. De Ligt e Bonucci vão liderar a zaga do 'Vecchia Signora' e ficarão encarregados de estar atentos aos atacantes.

Confira as prováveis escalações de Barcelona e Juventus

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, De Jong; Messi, Griezmann, Pedri; e Braithwaite.

Juventus: Szczesny; Square, De Ligt, Bonucci, Álex Sandro; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata e Cristiano Ronaldo.