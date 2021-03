Champions League: prováveis escalações de Chelsea e Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid, atual líder do campeonato espanhol, entra em campo nesse dia 17/03 com a missão de reverter a derrota sofrida por 1 a 0 no jogo de ida.

O técnico Cholo Simeone fez alguns testes de jogadores durante a semana e pode experimentar o brasileiro Renan Lodi no lugar de Mario Hermoso, dando mais ofensividade ao time. A defesa seria completada por José María Giménez e Stefan Savis, além do crucial Kieran Trippier como lateral-direito. No meio-campo, estariam Marcos Llorente, Jorge ‘Koke’ Resurrección, Saúl Ñíguez e Yannick Carrasco. Para terminar os XI titulares, no ataque aparece a dupla João Félix e Luis Suárez.

Pelo lado dos 'blues', Tuchel enfrentará o jogo com quatro desfalques: dois por lesão (Thiago Silva e Abraham) e dois por suspensão (Mount e Jorginho). A missão do técnico do Chelsea para escalar um time completo fica um pouco mais complicada.

Confira as prováveis escalações de Chelsea e Atlético de Madrid

Chelsea: Mendy; James, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso; Kanté, Kovacic; Ziyech, Werner e Giroud.

Atlético de Madrid: Oblak, Renan Lodi, Giménez, Stefan Savis, Kieran Trippier Marcos Llorente, Koke Resurrección, Saúl Ñíguez, Yannick Carrasco, João Félix e Luis Suárez.